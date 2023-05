Fabrizio, le Carolo du «Grand Cactus», nous accorde une interview exclusive: «Aujourd’hui, on m’appelle plus souvent mes ‘couilles ti’» (vidéo)

Devant l’ancien site de Caterpillar à Gosselies, nous avons retrouvé Damien Gillard, alias « Fabrizio, le Carolo » et Jérome de Warzée en « plein tournage » pour la dernière émission du « Cactus » de la saison. Très rare dans les médias, Damien Gillard, 50 ans, a accepté de nous accorder une interview en exclusivité. Ce comédien en vogue et au succès grandissant cumule les milliers de vues chaque semaine grâce à sa caricature du « Carolo ». Un personnage qui a marqué les esprits avec sa célèbre phrase : « Mes couilles ti ! ».

Jérôme : L’année dernière, on a proposé le personnage de « l’arnaqueur de Tinder ». C’est Damien qui en a fait Fabrizio, sans que je sache qu’il était originaire de Charleroi. Damien : Ça se voit quand même un peu que je viens de Charleroi… J’ai amené l’accent et le prénom (rires).

Jérome : On ne s’attend jamais à rien, nous ! (Rires) Dans le « Grand Cactus », lorsque les personnages plaisent beaucoup, on aime bien développer le concept !

Damien : On se disait que c’était un personnage de plus ! Mais il a pris de l’ampleur et Jérome a proposé de réaliser des séquences à chaque émission. C’est très touchant pour moi parce que je viens de Charleroi et revoir tous ces endroits dans lesquels j’ai grandi, c’est très émouvant. Parfois, cela fait un peu mal au cœur mais on a une belle série d’anecdotes, de personnes que l’on a rencontrées. Pour mes parents qui habitent toujours à Charleroi, il ne faut pas qu’on touche à cette ville !

Il y a donc un peu de vous dans ce personnage ?

Damien : Ah oui ! Moi je suis né ici, j’ai vécu ici jusqu’à mes 18 ans. Nombreux de mes amis parlaient comme le personnage de Fabrizio.

Est-ce qu’il vous arrive dans la rue que des Carolos vous interpellent parce qu’ils sont vexés suite à vos caricatures ?

Damien : Non, parce qu’ils sentent que c’est fait avec beaucoup d’amour ! Et puis vous savez, c’est une région qui est touchée certes mais qui est en train de se relever petit à petit… Elle finira par y arriver parce que les gens ici sont uniques. Il y a beaucoup de gentillesse. Quand il y a un problème, les Carolos sont là pour aider !

La popularité grandissante de Fabrizio ne rend pas les tournages trop compliqués ?

Damien : Cela peut devenir compliqué lorsqu’il y a beaucoup de gens… Donc on aménage et on tourne à l’écart.

Aujourd’hui, on vous appelle plus souvent Fabrizio ou Damien ?

Damien : On m’appelle plus souvent « Mes couilles ti » ou « Boyard » (rires) !

Le 6 mai, vous étiez à Forest National, le public vous a acclamé : comment l’avez-vous vécu ?

Damien : C’était très fort ! Je n’ai jamais ressenti ça. J’ai fait beaucoup de scène avant et une vague d’amour comme ça, je n’en avais jamais connu. Je me demandais si j’allais pouvoir m’exprimer, tellement j’étais submergé par l’émotion.

Comment vous avez réagi à la vue du tifo avec votre visage il y a quelques semaines dans les tribunes du Sporting de Charleroi ?