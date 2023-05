N1 | Benoît Bruggeman prolonge jusqu’en 2025 avec le RFC Liège!

Avec 10 goals et 18 assists, Benoît Bruggeman a été l’un des Liégeois les plus décisifs cette saison. Alors qu’il possédait encore un contrat d’une saison, le joueur de 26 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec les Sang et Marine. Convoité par de nombreux clubs de N1 mais aussi des divisions supérieures, il restera finalement fidèle à ses couleurs.

« Je ne pouvais imaginer après cette saison quitter le groupe. Mon envie est de porter nos couleurs le plus haut possible en Challenger Pro League. Je remercie le club pour sa confiance et les supporters pour leurs encouragements », a déclaré le joueur sur les réseaux du club.