D1B | Carlos Freitas remplacé par Olivier Perrin au RFC Seraing? Christophe Lepoint vers les Francs Borains…

Faut-il rappeler que le premier y était le coach de l’équipe première, tandis que le second, qui ne laissera pas un souvenir impérissable au vu des transferts réalisés, occupait les fonctions de Directeur sportif. C’est une première chose. Finalement, pas une surprise, on s’attendait à ces décisions depuis la fin de la compétition. Comme nous l’annoncions déjà depuis le 11 mai, la conduite de la phalange représentative sera confiée, sauf revirement improbable, à Grégory Proment, qui sera aidé dans sa tâche par Francesco D’Onofrio (T2) et Olivier Werner, qui devrait être confirmé, et c’est une excellente chose, comme entraîneur des gardiens. Quant au poste de directeur sportif, il reviendrait à Olivier Perrin, qui a fourni ce travail à l’Académie de Dakar, autre propriété du FC Metz.

