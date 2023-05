Le Marché des Producteurs Locaux de Fleurus signe son grand retour au Château de la Paix et constituera le premier événement phare de "Festiv'été 2023"

Un événement qui s'inscrit toujours dans la vaste programmation de « Festiv'été » et qui constituera par ailleurs l'ouverture officielle des manifestations estivales organisées ou soutenues par la Ville de Fleurus. Le Marché des Producteurs Locaux est une initiative de la Ville de Fleurus qui a été mise en place en 2019 afin de sensibiliser les citoyens à une façon saine et durable de se nourrir tout en contribuant à la préservation de l'environnement et de l'économie locale.

Dès le 2 juin et chaque premier vendredi du mois jusqu'en septembre, la jolie ribambelle de tonnelles - toujours ancrée dans l'écrin de verdure du Château de la Paix - accueillera près d'une vingtaine de producteurs et d'artisans de la région. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir la possibilité à nos producteurs locaux et artisans de vendre leurs produits directement aux consommateurs », déclare Loïc D'Haeyer, bourgmestre également en charge du Commerce.

Il y aura une belle variété de produits : pâtisseries et boulangerie, snacks healthy, saumons bio, miel, alcools locaux, épices et condiments, café, sirops, glaces et bien d’autres surprises...

Foodtrucks et bar Pour une expérience complète et agréable, les foodtrucks présents proposeront des dégustations de burgers maison, crêpes sucrées et/ou salées, bières locales tandis que la programmation musicale Jazz, Blues et parfois déjantée du Centre culturel « Fleurus Culture » assurera une ambiance musicale. La petite nouveauté : les visiteurs auront la possibilité de remporter un panier garni composé de différents produits généreusement offerts par les producteurs participant à l'événement ! Programme : 2 juin à 18h00 - 21h30 : Concert - Les Vagabonds Sauvages. Ils se baladent au milieu des gens en propageant un cocktail de saveurs jazz et folk tout droit sorti d'un shaker festif et chaleureux. 7 juillet à 18h00 - 21h30 : Concert - Michel Ange Montigny. Accompagné de son violon électrique déjanté, il revisite un large répertoire de cover allant de la Pop au Rock n' Roll pour réchauffer nos plaisirs auditifs. 4 août à 18h00 - 21h30 : Concert - John Mary Go Round. De sa voix rauque et chaude, John Mary Go Round (aka Michel Brasseur) vous emmène aux sources du blues. Vous voilà partis pour un voyage musical au pays de Robert Johnson, Big Bill Broonzy et Muddy Waters.