Le Verviétois qui loge chaque jour 153 touristes dans les 3 Vallées en Savoie

La saison de ski s’est achevée mi-avril, dans les stations françaises. En Savoie, le Verviétois René Baudinet se prépare déjà pour celle d’été, dans son établissement, le Lodji ouvert fin 2021 et qui vient donc de vivre sa deuxième saison de ski. « Fin décembre, le chiffre d’affaires du Lodji était déjà équivalent à celui de toute la saison de l’Alp Hôtel (NDLR : l’Alp Hotel étant l’ancien hôtel qui a été transformé et agrandi pour devenir le Lodji) », explique René Baudinet. « Nous terminons la saison avec 44 % d’augmentation de chiffre d’affaires. Avec le chalet de la Joubarbe, dont nous sommes propriétaires aussi, la Résidence des Belleville et le Lodji, nous hébergeons en hiver 153 touristes chaque jour auxquels on peut ajouter les 60 membres du personnel ».