Le coût de la monarchie en Belgique revu à la hausse: la famille royale touchera plus d’un million d’euros en plus cette année!

Le 15 novembre dernier, nous titrions sur le fait que le coût de la monarchie n’allait pas exploser en 2023, par rapport à l’année précédente. Certes, la Liste civile du Roi ainsi que les dotations d’Albert, d’Astrid et de Laurent connaissaient une augmentation mais tout cela était compensé par des économies réalisées par des services fédéraux prenant en charge certaines dépenses. C’était notamment le cas de la Régie des Bâtiments qui allait engager 735.000 € de moins qu’en 2022 pour l’entretien et l’exploitation des Palais royaux. On apprenait ainsi qu’un projet de sécurisation d’un domaine royal avait été retiré. Cela concernait des nouvelles caméras de surveillance. Donc, le coût de la monarchie estimé il y a six mois était de 40.905.000 €, soit à peine 180.000 € de plus que celui de 2022.

C’était sans compter sur un impondérable : le coût de la vie. Le Roi, ainsi que les trois autres membres de sa famille précités, sont considérés comme des fonctionnaires de l’État. Or, apprend-on en parcourant un document récent publié par la Chambre des Représentants, le montant initial de la Liste Civile, ainsi que des dotations, a été réestimé en tenant compte du dépassement de l’indice-pivot en novembre 2022. Et cela a eu un impact à partir de janvier 2023. Ces montants initiaux avaient été calculés sur base des prévisions du Plan du 3 mai 2022.