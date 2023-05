Frédéric, de Wanze, se fait voler son Opel Meriva devant chez lui... et la retrouve en menant sa propre enquête: «Le voleur... dormait dans ma voiture!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a peu, nous relations dans nos colonnes la mésaventure survenue chez Frédérique Despontin, de Wanze, dont sa voiture, une Opel Meriva bleue, avait discrètement été subtilisée dans la nuit du 17 au 18 mai. C’est au petit matin, alors qu’elle voulait partir travailler, que sa compagne Jenny s’était rendu compte du terrible larcin.

« On n’a pas été réveillés par le moindre bruit, avouait alors le Wanzois. On a entendu le chien aboyer, mais ça ne nous a pas plus alarmés que ça. On est allé voir si tout allait bien et on n’a pas remarqué directement que la clé de la voiture avait été ôtée du trousseau. »

Convaincu que son ravisseur tournait dans la région, Frédéric décide alors de mener sa propre enquête, en relayant les informations recueillies aux services de police. S’ensuivent alors de nombreux interrogatoires de voisinage, jusqu’à ce que Frédéric trouve une piste qu’il décide alors de suivre...