Jugement le 13 septembre dans le dossier des émeutes d’Anderlecht

Pour les avocats, le contexte de ces rassemblements est en effet un élément à prendre en compte. Parmi les prévenus figurent de nombreux amis proches d’Adil Charrot. Ils étaient non seulement tristes mais aussi en colère, car ils sont régulièrement ciblés par des contrôles de police. « On casse tout parce qu’on en peut plus, on ne casse pas tout par plaisir de détruire. Ces jeunes vivent dans un quartier défavorisé et n’en peuvent plus d’être persécutés par la police », a plaidé Me Felide Touati. « Ils en ont marre d’avoir la gueule cassée, c’est pour ça qu’ils se sont révoltés. Ils se sentent opprimés. »