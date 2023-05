Le monde de la musique en deuil: Tina Turner, c’était «simply the best»

Femme battue

Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, était connue non seulement pour son charisme dingue, sa voix inimitable, son énergie incroyable mais évidemment et surtout pour ses nombreux succès. On ne compte plus les tubes : Simply the Best, What’s love got to do with it, I don’t want to lose you, Pivate Dancer, We don’t need another hero, Goldeneye pour la B.O d’un Jambes Bond, et tant d’autres. À noter que Tina a souvent chanté en duo avec d’autres stars : Bryan Adams, Eros Ramazzotti, David Bowie, pour n’en citer que quelques-uns. Impossible de ne pas fredonner les paroles quand on entend un de ses tubes à la radio ! Ce qui devrait être le cas très souvent dans les jours qui vont suivre…