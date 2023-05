Romelu Lukaku et l’Inter Milan décrochent la Coupe d’Italie face à la Fiorentina

L’Inter Milan de Romelu Lukaku s’est imposé en finale de la Coupe d’Italie ce mercredi face à la Fiorentina. La Viola a ouvert le score dès la 3e minute de jeu via Nicolas Gonzalez. Les Milanais ont répondu à la demi-heure de jeu grâce à Lautaro Martinez. Moins de dix minutes plus tard, l’Argentin plantait son 2e but de la soirée synonyme de victoire pour l’Inter.

Comme souvent dans les grandes échéances, Simone Inzaghi a préféré Edin Dzeko à Romelu Lukaku pour accompagner Lautaro Martinez à la pointe de l’attaque. L’attaquant argentin a renversé le cours du match en première mi-temps. Les Florentins avaient ouvert le score très tôt : sur un centre d’Ikoné, Nicolas Gonzales a repris le ballon au 2e poteau (3e). Lancé par Marcelo Brozovic, Martinez a d’abord égalisé d’une frappe sèche de la droite (29e). L’Argentin a inscrit un doublé d’une belle reprise de volée sur un centre de Nicolo Barella (37e).