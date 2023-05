Les élèves de la section dans de l’IPES Tournai vont jouer le spectacle Cendres à Quevaucamps pour leur évaluation publique

Une occasion unique de découvrir sur scène le travail tous les élèves de la section Artistique de Transition Danse dans un spectacle complet qui met la technique et la créativité au service de l'art et de l'expression.

La pièce « Cendres » est une reprise et adaptation de l’une des créations d’Elisabeth Gossuin, professeure de danse à l’IPES Tournai. « Les élèves de 6e se sont emparés de ma création, l’ont modulée, transformée pour la mettre à leur goût et y apporter leur touche personnelle », explique-t-elle. « J’ai fait le choix de cette base artistique en fonction du groupe, des personnalités qui le composent, en fonction des techniques mais aussi des possibles mises en danger des élèves. Le thème du spectacle est très philosophique et interroge la vie, les sens, d’où on vient… Il commence avec des rythmes très zen venus d’Inde pour ensuite rejoindre l’opéra, Beethoven en occident. Il passe par toutes les cultures et les époques à la découverte des sens ».