Zizou Bergs furieux après son élimination à Roland-Garros: le Belge insulté et menacé sur les réseaux sociaux!

Déception pour Zizou Bergs (ATP 131), mercredi à Paris. Le Limbourgeois, 23 ans, qui espérait se qualifier pour la première fois pour le tableau final à Roland Garros, s’est incliné dès le deuxième tour des qualifications. Sur le Court N.6, le N.2 belge, tête de série N.21, a été battu par le Portugais Frederico Ferreira Silva (ATP 225), 6-3, 6-3.

«Je suis frustré par ce match», a-t-il confié à Jeu, Set et Podcast après sa défaite. «Pourtant, j’avais bien commencé, mais après le deuxième break, les émotions ont pris le dessus et je ne suis pas parvenu à les canaliser. C’était le chaos. Ma tête n’était pas là aujourd’hui à cause de choses d’ordre privé dont je n’ai pas trop envie de parler. Et quand c’est comme ça, le tennis ne peut pas suivre. J’ai manqué un peu d’agressivité».