«Je suis choquée», «Elle était inarrêtable»: Mick Jagger, Mariah Carey, Barack Obama… les stars rendent hommage à Tina Turner

Ce mercredi soir, on a appris le décès de Tina Turner, à l’âge de 83 ans. La star de la chanson est morte des suites d’une longue maladie. Ces dernières années, la Queen of the Rock’n’roll avait dû faire face à un cancer de l’intestin ainsi qu’à un AVC. Le 9 décembre 2022, Tina Turner perdait son fils, Ronnie.

« Les mots légendaires, emblématiques, diva, superstar sont souvent trop utilisés et pourtant Tina Turner les incarne tous. Pour moi, elle sera toujours une survivante et une inspiration pour les femmes partout dans le monde. Sa musique continuera d’inspirer les générations à venir », lâche Mariah Carey.

« Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une artiste et chanteuse très talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais, peut-on lire sous une série de clichés », partage Mick Jagger, des Rolling Stones.

« Tina Turner était puissante. Elle était inarrêtable. Elle s’exprimait et chantait sans complexe sa vérité dans la joie et la douleur, le triomphe et la tragédie. Aujourd’hui, nous nous joignons aux fans du monde entier pour rendre hommage à la reine du rock and roll et à une étoile dont la lumière ne s’éteindra jamais », écrit Barack Obama, sur Twitter.