Florent Pagny évoque son cancer du poumon: «C’est l’oxygène qui va me manquer» (vidéo)

« Ça a été lourd et en ce moment, c’est plus sympa. J’ai compris que ce n’est pas quelque chose qui se soignait en 15 jours, alors je gère (…) J’ai de la chance, le protocole fonctionne chaque fois super bien », confie-t-il, avec un grand sourire.

Lire aussi «Je ne suis pas certain»: Florent Pagny sera-t-il de retour dans «The Voice» sur TF1 en 2024?

« La chimiothérapie est désormais derrière moi, alors dès que les produits chimiques s’éloignent, tout devient plus sympa. Je vais recommencer à chanter », poursuit le coach emblématique de « The Voice », qui rit : « La voix marche bien, c’est l’oxygène qui va me manquer un peu. »