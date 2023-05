Les clients et le patron du restaurant n'en reviennent pas: la star s’est présentée comme un client lambda, «on l’a traité comme quelqu’un de très normal»

Une photo, une légende efficace (« Il n’a suffi que d’un signe ») et les réseaux du restaurant Sébastopol se sont emballés en quelques heures, ce mercredi, rapportent nos confrères de La Voix du Nord . L’établissement, situé à côté du théâtre du même nom, a l’habitude de recevoir des artistes célèbres, qui viennent manger avec leur équipe après un spectacle. Dominique Farrugia, ex des Nuls, était par exemple présent il y a deux mois.

Mais, cette fois, rien de calé, une pure – et divine – surprise : Jean-Jacques Goldman, qui a étudié quelques années à Lille dans sa jeunesse, était présent dans un cadre familial mardi soir. L’artiste, toujours aussi populaire dans le cœur des Français, s’est présenté comme un client lambda, avec sa discrétion habituelle, après avoir logiquement réservé sous un autre nom. Simon, qui l’a servi, a procédé comme d’habitude. Il raconte : « Je crois qu’il a apprécié qu’on l’ait traité comme quelqu’un de très normal. Il est reparti très content de son repas. Et personne n’a osé l’embêter, même si certains clients auraient aimé que je les aide à avoir un petit selfie, mais c’était hors de question que je le dérange. »

Simon, lui, n’a pas osé non plus, mais l’une de ses collègues s’est jetée à l’eau pour que le restaurant conserve une trace. « Il traversait la salle et on lui a demandé pour moi, confesse Simon. Il a dit oui, avec une petite remarque amusante : "J’ai toujours rêvé de poser avec Georges Michael". »