La tenue transparente de Shay dans «Nouvelle Ecole» choque les internautes: «Netflix ont laissé ça?», «Elle est trop à l’aise», «On voit tout»

Ces mercredis 17 et 24 mai marquaient le retour de « Nouvelle Ecole » sur Netflix, les quatre premiers épisodes étant diffusés le 17, les trois suivants une semaine après. Si les choix de SCH, Niska et Shay peuvent faire parler en tant que membres du jury du concours, c’est une tout autre chose qui a malheureusement choqué les internautes ces derniers jours.

Certains téléspectateurs ont en effet été étonnés de la tenue la rappeuse belge lors du 4e épisode de deuxième saison de l’émission. L’interprète de « Thibaut Courtois » portait alors une chemise décolletée transparente, laissant apercevoir ses tétons. Nous sommes bel et bien en 2023 et ce genre de détail fait encore couler beaucoup d’encre…

« Au nom c’est trop, une folie, on voit tes seins », « J’essaye de garder les yeux hauts mais Netfllix ils ont laissé ça ? », « On se demande pourquoi certains oublient leur texte » ou encore « Elle est trop à l’aise », ont écrit les plus sensibles sur Twitter.

En 2019 déjà, Shay s’exprimait à ce sujet auprès de nos confrères de 20 minutes : « C’est hors de question que je mette un survêt’ et une casquette à l’envers parce que je fais du rap (…) ’ai un problème avec tout ce qu’on refuse à une femme, mais qu’on ne refuse pas à un homme. Et aussi avec tout ce tabou autour de la nudité de la femme. Pourquoi une femme nue est forcément un objet sexuel ? Le corps de la femme n’est pas un objet sexuel ».

À bon entendeur.