George-Louis Bouchez prend la défense d’Alexander De Croo sur la «pause climatique»: «On ne sauve pas le climat en détruisant notre économie» (vidéo)

Le Premier ministre Alexander de Croo avait évoqué le fait de faire une sorte de « pause climat », « Une pause dans les objectifs écologiques », afin de protéger notre industrie, et ainsi ne pas tuer notre activité économique avec des mesures vertes trop contraignantes. Au sein du gouvernement, les avis fusent et divergent.

Georges Louis Bouchez e donné son point de vue ce matin au micro de BelRTL. « Je pense que la chose la plus importante, ce n’est pas de savoir si cela fâche les socialistes et les écologistes. C’est de comprendre l’enjeu. L’enjeu du climat est le défi du siècle. Tout en sauvant la planète, on ne peut pas porter atteinte à l’équilibre socio-économique, au bien-être de nos concitoyens et on ne peut pas non plus porter atteinte aux libertés fondamentales, au fonctionnement démocratique. Or, si vous avez une vision qui est purement sur la législation climatique, ce que vous allez faire c’est que vous allez détruire l’industrie européenne, ce qui est d’ailleurs déjà en cours. Vous allez détruire l’agriculture. Vous allez détruire notre autonomie énergétique. »