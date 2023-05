«Sublime», «Trop belle», «Radieuse»: Jill Vandermeulen séduit ses fans dans une magnifique robe «comme Cendrillon» au Festival de Cannes (photo)

Ce mercredi, on évoquait la photo d’Eva Longoria au Festival de Cannes sur laquelle on pouvait voir, en arrière-plan, Jill Vandermeulen, casquette sur la tête et valise à la main. Voilà que l’animatrice de RTL pose à son tour, et elle est juste sublime.

« Se transformer comme Cendrillon le temps d’une soirée », écrit la créatrice de contenu, en légende de deux clichés qui dévoilent sa belle turquoise.