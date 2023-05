La Stib fait bouger les quartiers bruxellois avec une chasse aux codes QR

Le concours « Bougeons nos quartiers » est une chasse aux codes QR disséminés au sein de six quartiers de Bruxelles. L’objectif est que chacun soit fier de son quartier et fasse vivre et bouger Bruxelles, comme le veut le nouveau slogan de la Stib.

Les six quartiers choisis sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise : Flagey, le Parvis de Saint-Gilles, le centre-ville, Josaphat, Canal et Altitude 100. Chaque quartier est représenté par un blason unique. Le principe du jeu est simple, les participants doivent valider leur présence dans les stations, arrêts, lieux et événements dans les différents quartiers à l’aide de codes QR, qu’ils scannent grâce à un smartphone. Dix codes QR sont disséminés au sein des différentes zones. Les participants peuvent se munir de l’application Stib pour faciliter leurs recherches, et s’enregistrer au préalable sur le site bougeonsbruxelles.stib.brussels