Voici le programme détaillé des festivités du Doudou 2023

20h : Concert « The Chickens » à la Brasserie de Londres et réception de la Province du Hainaut Jardins au Maison Losseau

21h : Concert rock avec « Carpe Diem » à No Maison

Jeudi 1er juin 2023

15h-19h : Le Doudou des Dames à la maison de l’UNESCO

16h : Animations « Le Doudou s’ouvre partout ! » sur la Grand’Place

18h : Warming Up Doudou Table Ronde à la rue Samson

18h30 : Verre de l’échevin des fêtes au Jardin du Mayeur et concerts sur la Grand’Place de « Back 24 », de « Back to the past » et présentation album du groupe « Astrasonic » à la Brasserie de Londres

20h : Concert « Rock in Stones » Beobank à la rue de Nimy et Opening night avec DJ au Marché-aux-Herbes

21h : Concerts successifs de « Criminal Animal » et « Basement Low End » à la Lorgnette et concert pop rock jazz à l’Excelsior avec Jo Scinta

Vendredi 2 juin 2023

16h30 : Apéro du doudou HEH.be rue des Arquebusiers

18h : Concert de carillon au Beffroi, bar des scouts de Saint-Charles à la rue des Gades et pot du MR au Conservatoire

19h : Concert de « Lili Tout en Musique » au Cercle du Dragon rampe Sainte-Waudru et concert « Timeline » SETCA à la rue Chisaire

19h30 : Soirée de poésie en l’honneur des littérateurs montois organisée par les Montois Cayaux à l’ Auditorium Abel Dubois

20h : Concert « Gallows Pole » au Mood Bar et animations musicales au Marché-aux-Herbes

21h : Concert rock avec « Zenith » sur le toit de l’Auberge de Jeunesse du Beffroi et concert « Melting Potes Cover » à l’atelier des FUCaM

20h45-1h : Grand concert d’ouverture sur la Grand’Place organisé par la RTBF : avec Rori (20h45), Kendji Girac (22h), Axel Bauer (minuit) et le DJ Jacky aka IXXEL qui prendra les platines durant le changement des plateaux des artistes

Samedi 3 juin 2023

11h : NATO Jazz Band Orchestra (INT) à la Faculté Polytechnique ; Band’As Co de Bierne ( FRA) sur la place de Ghlin ; Royal Philharmonie “L’Union” de Ghlin (BEL) sur la place de Ciply ; Music’All d’ Havré sur la place de Nimy ;

12h : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) sur la place d’Hyon

14h : Band’As Co de Bierne (FRA) dans le parc communal d’Obourg et le « Vert » du Doudou par Ecolo à la place du Parc

14h30 : Cortège des personnages du Lumeçon accompagné de l’autorité communale de l’hôtel de ville vers la collégiale Sainte-Waudru

14h45 : Sortie du dragon de sa caverne en bas de la rampe Sainte-Waudru

14h50 : Remise de la couronne de roses par l’autorité communale au doyen et pose de la couronne de roses sur le chef de sainte-Waudru

15h-17h45 : Exposition du chef de sainte-Waudru et des objets du lumeçon à la collégiale sainte-Waudru

15h : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) sur la place de Saint-Symphorien

15h30 : Cérémonie protocolaire des Amis de la Descente à l’Auberge de Jeunesse et drink du Doudou par Les Engagés à la rue de la Coupe

16h-20h : La Belge Maison fête le doudou à la rue des Archers concert « GIGBAND »

16h : Royal Philharmonie de Saint-Symphorien (BEL) sur la place de Mesvin

16h30 : Band’As Co de Bierne (FRA) dans le centre-ville de Mons

16h40 : Cortège en vue de confier au collège communal la châsse et les lances de Saint-Georges (attributs célestes) de la collégiale Sainte-Waudru vers Saint-Elisabeth

16h50 : Cortège en vue de permette que les rites du Lumeçon se déroulent sous l’égide de Saint-Georges à l’hôtel de ville vers l’église Sainte-Elisabeth

17h : Cérémonie de mise à disposition de la châsse et des lances de Saint-Georges à l’église Sainte-Elisabeth

17h20 : Cortège afin d’amener la châsse et les lances de Saint-Georges, en vue du cortège du « Magistrat » et de la confrérie de Saint-Georges à l’église Sainte-Elisabeth vers l’hôtel de ville

17h30 : Dépôt de fleurs au Mémorial Marcel Gillis au Jardin du Mayeur

17h35 : Cortège du « Magistrat » et de la « confrérie Saint-Georges » de l’hôtel de ville vers la collégiale

18h : Cortège des personnages du Lumeçon guidés symboliquement par le président de la procession de la collégiale vers l’hôtel de ville et société des Fanfares de Ghlin (BEL) à la salle Calva de Maisières

18h15 : « Intronisation » de Saint-Georges et « Répétition » du Lumeçon et intronisation de Saint-Georges sur la Grand’Place face à l’hôtel de ville. Exceptionnellement la répétion ne se tiendra pas dans la cour de l’hôtel de ville pour des raisons de sécurité liées aux travaux

18h30 : Mons Havré Band 1869 (BEL) à la salle Calva d’Harmignies

18h45 : Installation de la châsse de Saint-Georges dans l’enceinte de l’hôtel de ville pour la nuit du samedi au dimanche de la Trinité

19h : Cortège de retour à la collégiale conduit symboliquement par l’échevin des fêtes afin d’y laisser le dragon pour la nuit de l’hôtel de ville vers la collégiale

20h : Descente de la châsse de Sainte-Waudru à la collégiale ; concert « Timeline » du cercle du dragon à la rampe Sainte-Waudru ; concert « Gaspésie French Cover » au La du Hautbois ; concert de carillon au Beffroi et animations musicales au Marché-aux-Herbes

20h30 : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) à Villers-Saint-Ghislain

21h : Concert rock avec Gun’s and Roses Experience sur le toit de l’Auberge de jeunesse du Beffroi et concert Rock Jazz à l’Excelsior

22h : Retraite aux flambeaux avec départ en bas de la rue de Nimy

Dimanche 4 juin 2023

7h45 : Messe solennelle de la Trinité à la collégiale

8h20 : Cortège de saint-Georges de l’hôtel de ville vers la collégiale

8h30 : Concert de carillon au Beffroi

8h45 : Pose de la châsse de sainte-Waudru sur le Car d’Or et sortie du Car d’Or de la collégiale et sortie du Dragon de sa caverne à la rampe Sainte-Waudru

9h : Cortège des personnages du Lumeçon afin de transférer le Dragon de sa caverne vers le centre de la cité contemporaine à l’hôtel de ville

9h15 : Cortège de la « Confrérie Dieu et Monseigneur Saint-Georges »

9h30 : Procession du Car d’Or au départ de la rampe Sainte-Waudru

11h : Sidral Brass Band (ESP) à la rue de la Coupe à Mons

11h35 : Cortège des personnages du Lumeçon en vue de participer à la fin de la procession de l’hôtel de ville vers la collégiale

12h : Montée du Car d’Or à la rampe Sainte-Waudru

12h10 : Rentrée du Car d’Or dans la collégiale

12h25 : Descente de la rue des Clercs

12h30 : Combat dit « Lumeçon » sur la Grand’Place de Mons et concert de carillon au Beffroi

Les Montois ont hâte! - Archives E.G.

13h : Animations musicales au Marché-aux-Herbes

14h : Sant Jordi’s Band (BEL) au Marché-aux-Herbes

14h30 : Barbecue musical au jardin du La du Hautbois

15h30 : Sidral Brass Band (ESP) sur la Grand’Place

16h : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) au parc communal de Jemappes

16h30 : Sant Jordi’s Band (BEL) sur la Grand’Place

18h : Concert « Timeline » à la brasserie de Londres

Lundi 5 juin 2023

Toute la journée : braderie

10h : Concert de carillon au Beffroi

11h : La Bringue (FRA) dans le centre-ville de Mons et Leones Marching Band (MEX) à la salle Calva de Spiennes

12h : Bar Saint-Feuillien Rotary à la Maison Folie

13h : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) dans le centre-ville de Mons

13h30 : Bar à Montoise à Logiscool à la rampe Sainte-Waudru

14h : Tir à l’arc spécial ducasse à la place du Parc

15h : Sidral Brass Band (ESP) dans le centre-ville de Mons

15h30 : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) sur la place d’Havré et la Bringue (FRA) à la place du parc à Mons

16h : Sidral Brass Band (ESP) au Marché-aux-Poissons et 3ème éliminatoire Grand Prix Maistriaux de balle pelote sur la place de Saint-Symphorien

16h30 : Leones Marching Band (MEX) sur la place de Nouvelles et concert The Mexican Blackbirds à l’Atelier 46 rue des Fripiers

17h : La Bringue (FRA) à la cité de l’enfance (chaussée de Beaumont)

17h30 : Sidral Brass Band (ESP) sur la place d’Harveng

18h : Concert Petit Jojo au Mood Bar et concert rock ”RYM” à la brasserie de Londres

18h30 : Mons Saint-Georges Brass Band (BEL) dans le centre-ville de Mons

20h : Animations musicales au Marché-aux-Herbes et 4e Doudou Sound Party soirée DJ sur la Grand’Place de Mons (DJ Naohmie à 20h30, DJ Funky Fool à 21h30 et DJ Olivier Gosseries à 22h45)

21h : Concert rock jazz à l’Excelsior avec Jo Scinta

Mardi 6 juin 2023

Toute la journée : braderie

13h : Grand concours de dessins d’enfants « Le Doudou en couleur » sur la Grand’Place

14h30 : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) au parc du Bois de Mons

15h : Leones Marching Band (MEX) à la barrière de Ghlin

16h : Collège de musique d’Uzhgorod (UKR) sur la place de Cuesmes et Melodic Band (BEL) à la Bonne Maison de Bouzanton

17h : Melodic Band (BEL) à Havré

18h : Leones Marching Band (MEX) sur la place Sainte-Henriette à Flénu

19h30 : Concert apéritif par l’Ensemble des Harmonies montoises

20h : La fièvre du mardi soir au Marché-aux-Herbes

20h30 : Spectacle de clôture avec Sant Jordi’s Band, le collège de musique d’Uzhgorod (UKR), le Leones Marching Band et la participation exceptionnelle de la Compagnie Pyronix accompagnée par Jo Scinta sur la Grand’Place de Mons

22h45 : Feu d’artifice tiré à partir de la rue de Nimy pour des raisons de sécurité

Minuit : soirée de clôture au Marché-aux-Herbes

Le combat aura lieu le 4 juin 2023. - Archives E.G.

Samedi 10 juin 2023

17h45 : Cortège des personnages du Petit Lumeçon de la collégiale vers l’hôtel de ville

18h : « Intronisation » du petit Saint-Georges et « Répétition » du petit lumeçon sur la Grand’Place (et non dans la cours d’honneur de l’hôtel de ville pour cause de travaux)

Dimanche 11 juin 2023

9h30 : Distribution des t-shirts de la corde du Petit Lumeçon à la place du Parc

12h : Ouverture au petit public des zones autour de la corde sur la Grand’Place

12h22 : Concert de carillon au Beffroi

12h25 : Départ du cortège du Petit Lumeçon depuis l’hôtel de ville vers la Grand’Place en passant par la rue d’Enghien

12h30 : Petit Lumeçon sur la Grand’Place

13h : Concert de carillon au Beffroi

14h : Cortège de retour de la chasse et des lances (attributs célestes) de Saint-Georges à l’église Sainte-Elisabeth; retour des Dragons dans leur caverne à la collégiale; retour des armes et du casque de Saint-Georges à l’hôtel de ville

17h : Messe

17h45 : Remontée de la châsse de sainte-Waudru