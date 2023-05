Acren/Lessines a mis les petits plats dans les grands pour son tournoi international!

Le grand week-end est arrivé pour Acren/Lessines qui organise son tournoi international au stade des Camomilles. Le tirage au sort de la Realix Cup, réservée aux U13 chez les garçons et aux U12/U13 chez les filles, aura lieu au centre sportif Claudy Criquielion vendredi à 19h. Place ensuite à trois jours de compétition ensuite ! Des équipes portugaises, luxembourgeoises, allemandes et françaises prendront part à l’événement. En plus de nombreuses équipes belges, bien sûr !