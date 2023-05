Le rap français pleure la mort de Valentin Petit: le réalisateur de clips est décédé à l’âge de 32 ans

Une terrible nouvelle est venue ébranler le monde de la musique, et plus particulièrement du rap français. Ce lundi 22 mai, nous apprenions la mort de Valentin Petit. Reconnu dans son domaine, le réalisateur de clips s’en est allé à l’âge de 32 ans. Il est décédé deux jours plus tôt dans un tragique crash d’avion survenu dans le canton de Neuchâtel, en Suisse.

Actif depuis 2010, le Français a travaillé avec des stars françaises du milieu urbain, ainsi qu’avec des références internationales. Nous pouvons ainsi citer Nekfeu, Ateyaba, Joke, Ziak, Rosalia, A$ap Ferg ou encore Pharell Williams. Valentin Petit ne s’est d’ailleurs pas arrêté à la musique, puisqu’il a également imaginé des campagnes publicitaires pour des marques comme Nike.