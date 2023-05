Eric et Ramzy en roue libre en pleine interview: «Tu ne veux pas t’habiller avant?» (vidéo)

Une arrivée très remarquée sur TikTok et des séquences déjà cultes. Éric et Ramzy ne laissent personne indifférent depuis quelques jours. À l’occasion du Festival de Cannes, les deux compères sont en effet à la tête d’une petite émission sur le célèbre réseau social. En vidéo, les humoristes reçoivent des acteurs, comédiens et influenceurs pour une rencontre décalée et déjantée, à l’image du duo.

Dernier invité en date, Pierre Niney. Son passage a donné lieu à des séquences qui font déjà le buzz sur Internet. Quand humour et bonne humeur se rencontrent, on a droit à deux vidéos incroyables où Eric va notamment rigoler de la tenue de l’acteur (« Tu ne veux pas t’habiller avant ? »), des conditions de tournage pas au top (« Il y a le micro qui tombe, l’autre qui crache ») ou un débat sur le coiffeur perso de Pierre Niney (« Attends attends, c’est ton coiffeur perso là ? »). À voir à tout prix.