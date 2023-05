Un drame familial qui bouleverse la Belgique: «Les fusibles ont dû sauter chez René mais il n’aurait pas dû faire ça à ses enfants»

Dans la commune de Lommel, d’où était originaire René, 37 ans, c’est le choc. « Ce qu’il a fait est terrible et incompréhensible. Mais nous savons aussi qu’il a dû faire face à beaucoup d’adversité et de chagrin au cours de l’année écoulée », témoignent des voisins au Nieuwsblad. S’ils évoquent la séparation récente avec sa femme et des soucis d’ordre financier, ils n’auraient jamais pu présager un tel drame.