Le risque de pauvreté en Belgique devrait diminuer jusqu’en 2030… mais augmenter ensuite

Comme pour l’ensemble de la population belge, le risque de pauvreté de la population âgée de 18 à 54 ans diminuerait jusqu’au début des années 2030. La baisse la plus forte du risque de pauvreté est observée dans la population âgée de 55 à 66 ans, et cette évolution ne devrait pas s’inverser avant le milieu des années 2030.

Pour le groupe des personnes âgées (67 ans et plus), le risque de pauvreté diminuerait jusqu’au milieu des années 2040 et remonterait à partir du début des années 2050. Cependant, le risque de pauvreté des personnes âgées augmenterait à nouveau après 2045, car à long terme, la croissance attendue des salaires ferait croître le seuil de pauvreté plus rapidement que les minima de pensions et la GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées).