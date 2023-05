Parier sur les courses cyclistes 2023 ! Au fil du temps, le cyclisme a beaucoup évolué, de même que les paris sportifs sur ce sport !

Les amateurs de paris sportifs sont à la recherche des meilleurs bookmakers pour la saison cycliste.

Ce sport est passé d'un divertissement populaire autour des palais à un sport reconnu à l'échelle mondiale.

Les nouvelles technologies ont contribué à la popularité des Grands Prix. Le premier Grand Prix s'est déroulé en 1868 en France.

Un Britannique a remporté cette première course. Par la suite, un organisme a été fondé pour réglementer les compétitions, et des femmes y ont également participé, l'une d'entre elles obtenant la 29ème place.

Dans cet article, vous pouvez découvrir :

Quelle est la course cycliste la plus ancienne ?

Les courses cyclistes les plus connues.

Comment placer un pari sur une course cycliste ?

Quelle est la plus ancienne course cycliste ?

Les frères Ollivier, directeurs des usines de cycles Michaux, ont organisé en 1868 la première course à bicyclette à Saint-Cloud, en France, remportée par le Britannique James Moore.

140 ans plus tard, la course cycliste Milan-Turin est l'une des plus anciennes du calendrier, tandis que la première édition de la doyenne Liège-Bastogne-Liège ne remonte qu'à 1892.

Les courses cyclistes les plus connues :

Le Tour de France :

Au début du 20e siècle, les médias et les entreprises du secteur du vélo ont contribué à l'essor du sport cycliste, et le Tour de France a été créé par le journal L'Auto dirigé par Henri Desgrange dans le but de promouvoir les ventes du journal et d'affaiblir la position de son concurrent, Le Vélo.

Le Tour de France 2023 débutera à Bilbao, la plus grande ville du Pays Basque, le samedi 1er juillet. Cela fait suite à l'édition de 1992 qui s'est déroulée à Saint-Sébastien.

Neuf villes en Espagne ont déjà accueilli des départs ou des arrivées d'étapes, et Bilbao en fera partie en 2023. La première étape sera une boucle, et la deuxième étape se déroulera entièrement dans le Pays Basque.

Le Red Bull Trans Siberian Extreme Race de Russie :

Une course à couper le souffle se déroule en Russie : la Red Bull Trans-Siberian Extrême, la compétition cycliste la plus longue sur terre.

Pendant 23 jours, dix athlètes de différentes nations s'élanceront sur un parcours de 9 000 km entre Moscou et Vladivostok, avec des étapes allant de 313 km à 1360 km, parcourues en seulement 52 heures pour le meilleur temps.

C'est un défi unique qui met à l'épreuve les capacités de chaque coureur à repousser ses limites.

La Red Bull Trans Siberian Extreme Race : Début juillet.

Le Race Across America :

L'événement cycliste Race Across America est une formidable aventure, rendant hommage à l'histoire de Georges Nellis qui, en 1887, a traversé les États-Unis en vélo le long des voies ferrées en moins de 80 jours.La RAAM a lieu chaque année et traverse les côtes Est et Ouest. Elle comprend des qualifications pour les courses en solo, ainsi que des épreuves pour des équipes de 2, 4 et 8 cyclistes.Au total, les participants parcourent 4840 km divisés en 54 sections avec des stations. C'est une réalisation sportive mondialement reconnue comme étant la plus grande épreuve d'ultra-endurance en cyclisme.La Race Across America est le summum à atteindre. Elle se déroule au mois de juin.

Le Tour Down Under en Australie :

Depuis 1999, le Tour Down Under, une course cycliste professionnelle, se déroule chaque année en Australie autour d'Adélaïde.

Cet événement annuel a lieu au début de janvier et comprend 6 étapes en ligne. Il s'agit de la principale compétition cycliste d'Océanie, réunissant 133 coureurs professionnels qui parcourent 42,5 km sur un parcours principalement plat.

Cela offre une opportunité aux sprinteurs de lancer leur saison. Le Tour Down Under est également une vitrine pour les jeunes coureurs australiens prometteurs qui peuvent ainsi prouver leurs talents à l'échelle internationale.

Le Tour d’Espagne :

La Vuelta est une compétition cycliste annuelle du Grand Tour, créée en 1935, et se déroulant à la fin de l'été. La première édition proposait une distance totale de 3 425 km répartie sur quatorze étapes, dont dix dépassaient les 250 km. Cependant, la célébration de la fin de cette première étape a été interrompue par la guerre civile. Depuis lors, la Vuelta est considérée en Espagne comme une compétition cycliste emblématique et très appréciée.

Le Tour d’Italie ou Giro :

Depuis 1909, le Giro d'Italie est la deuxième compétition cycliste la plus importante au monde.

Chaque année, plus de 3600 kilomètres sont parcourus à travers l'Italie. Le Giro 2023, qui se déroule chaque année au mois de mai, comprend 21 étapes et deux jours de repos pour les coureurs engagés.

La distance totale à parcourir est de 3 489 km, avec un dénivelé positif s'élevant à 51 400 mètres. Les participants partiront de Fossacesia et arriveront à Rome.

Le championnat du Monde “Gran Fondo” :

Les championnats du monde Gran Fondo sont une compétition mondiale de vélo qui, depuis 2011, réunit des coureurs du monde entier pour s'affronter.

Cette manifestation qui réunit des concurrents de tous âges et niveaux a récemment attiré plus de 3000 personnes.

En 2017, à Albi, il y avait 16 catégories d'âge, ainsi qu'une catégorie spéciale pour les plus de 100 ans.

La Série mondiale Gran Fondo UCI vient de publier son calendrier 2023 avec 6 nouvelles courses qualificatives, ce qui porte le nombre total à 28, réparties entre 4 en Asie, 2 en Océanie, 17 en Europe, 3 en Amérique latine et 2 en Amérique du Nord.

Le Paris / Roubaix :

Paris-Roubaix ajoute une nouveauté à sa 120e édition: le secteur d'Haspres, qui n'était pas présent depuis presque 20 ans.

Il y a 1700 mètres de pavés à parcourir. Ces pavés font partie des 54,5 kilomètres de pavés du trajet total de 256,6 kilomètres entre Compiègne et Roubaix. Les coureurs passeront par les fameuses Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre.

Le Paris / Nice :

Un athlète slovène, Tadej Pogacar, a triomphé dans les classements globaux de Paris-Nice, le 12 mars 2023, après le dernier tour.

Il a également gagné des classements distincts pour les points, les grimpeurs, les jeunes et les équipes.

La dernière étape a confirmé que le Slovène était dans une forme impressionnante en ce début de saison et a permis à « Pogi » de s'emparer de plusieurs maillots. Les résultats globaux des classements de Paris-Nice après le dernier tour sont maintenant connus.

Liège / Bastogne / Liège :

Des personnes venant des quatre coins du monde se sont rassemblées le samedi 22 avril 2023 pour prendre part au Liège-Bastogne-Liège Challenge.

Les cyclistes pouvaient choisir entre trois distances différentes pour relever le défi et parcourir un tracé presque identique à celui des coureurs professionnels. La plus longue distance comprenait de nombreuses ascensions emblématiques.

À Stavelot, la plus longue distance s'est unie à la distance moyenne pour aborder le triptyque qui comprenait des célèbres Rosier, Haute Levée et Côte de Desnié.

En plus, les participants de la plus courte distance se sont joints juste avant la Côte de la Redoute. La finale a également inclus la Côte de Cortil et la Côte de la Roche-aux-Faucons. Toutes les distances se sont terminées à Rue de l'Esplanade à Sprimont (Banneux).

Comment lancer un pari sur une course cycliste ?

Trouvez le meilleur site de paris sportifs . Ce site devrait proposer différents types de paris les plus populaires. Exemple: Circus Sport. Pariez sur une course cycliste.

Le cyclisme est un sport exigeant qui requiert une bonne connaissance avant de se lancer dans les paris.

S'engager dans le pari en ligne sur le cyclisme nécessite un temps d'observation pour comprendre le jeu.

Les cyclistes s'efforcent d'atteindre des sommets de performance lors des compétitions les plus importantes.

Il est important de prendre le temps :

- de trouver un bookmaker;

- de comprendre le fonctionnement du cyclisme avant de s'engager dans le pari.

S'informer sur les diverses compétitions et comprendre ce que l'on cherche à réaliser avant de parier.

Comprendre que chaque course est essentielle pour gagner des paris sportifs sur le cyclisme.

Les paris varient selon le type de course :

- étape de montagne;

- plat

- contre-la-montre

Il est également important de connaître les capacités des coureurs. Cela nous aidera à choisir le plus adapté au format de course. Parier sur le bon coureur est donc essentiel.

Vous êtes adepte des courses par étapes ?

Le pari sur le cyclisme de longs tours va vous transporter comme si vous y étiez :

- Le Tour d’Espagne ou la Vuelta.

- Le Tour d’Italie ou le Giro.

- Le Tour de France, également surnommé la Grande Boucle.

Vivez l'excitation de la saison cycliste et pariez sur les grands tours et les courses par étapes.

Qui affrontera la difficulté du Giro et qui égalera le record de victoires du Belge Eddy Merckx ?

Quels sont les défis à venir au Tour d'Espagne ?

Découvrez les étapes plates et montagneuses des différents tours et utilisez vos connaissances pour placer des paris gagnants.