Jessy Petit-Jean de retour sur le ring au Fight Event du Kinepolis ce 24 juin

Le deuxième gala de sports de combat au Kinepolis est décalé, pour des raisons d’organisation et de calendriers. Il se tiendra finalement le 24 juin prochain au lieu du 10 juin.

Ce sera l’occasion de revoir Jessy Petit-Jean sur le ring en boxe anglaise, un an après son dernier combat et donc sa dernière victoire. L’athlète s’entraîne actuellement très fort afin d’étoffer encore un peu plus son palmarès puisqu’il visera une 19e victoire de rang.