Les travaux du futur parc urbain de Namur, rue des Dames Blanches, vont débuter le 5 juin

La première partie du chantier, d’une durée de 200 jours calendrier, consistera en la déconstruction et la démolition de l’ensemble des bâtiments et structures présents ainsi qu’à la dépollution et l’assainissement des sols.

Par étapes, les travaux réalisés par la SPAQuE (Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement) porteront sur le ramassage et l’évacuation de tous les déchets dangereux et non dangereux, y compris les citernes, cuves, générateur ; la déconstruction des bâtiments (anciens bâtiments de l’école ainsi que les autres fondations et massif existants), des dalles, des fondations en béton et autres revêtements de sols intérieurs ou extérieurs ainsi que des murs d’enceinte du site (certains seront seulement diminués) ; et la déconstruction de tous les impétrants présents sur le site (exceptés ceux conservés à la demande de la Ville de Namur).

Le chantier d’aménagement du parc urbain pourra débuter une fois le chantier de la SPAQuE terminé, à savoir à la fin du second semestre 2023, voire au début de l’année 2024.

Ces travaux de réaménagement dureront environ un an. L’ouverture officielle du parc urbain est dès lors attendue pour la fin de l’année 2024.

D.R.

Qu’est-ce que les visiteurs pourront voir au terme de ces vastes travaux ? Dans ce nouvel espace végétalisé de 7.100m2, on retrouvera une part importante d’espaces verts avec 66 arbres d’espèces indigènes et horticoles. Ils se retrouveront aux côtés de 2.450 arbustes, 6.550 vivaces ainsi que 86m2 de prairies fleuries et bulbes.

Trouver un nom au parc

On y retrouvera également une zone humide inspirée de jardins de pluie avec une emprise au sol de 150 m2. Elle sera alimentée en eau pluviale et végétalisée. Sa conception permettra à l’eau de s’infiltrer en partie dans les sols, rendant sa gestion complètement naturelle.

Le parc accueillera également une fontaine sèche au niveau du jardin du Maïeur ainsi qu’une fontaine à boire dans la zone pic-nic, une plaine de jeu «naturelle» de 255 m2 avec uniquement des jeux en bois, de la végétation et un revêtement amortissant en copeaux.

D.R.

Enfin, on retrouvera également un préau (zone couverte avec bancs et tables intégrés à la structure portante), quatre tables de «pic-nic» en bois et acier corten, 14 bancs PMR en bois et acier corten, cinq arceaux vélos type Ville de Namur, ainsi que trois poubelles compactrices à énergie solaire avec tri des déchets.

La Politique Intégrée de la Ville consacre 8.450.000 € à la végétalisation du centre-ville dont 5.850.000 € pour l’acquisition et l’aménagement de ce parc urbain.