Giro: Filippo Zana remporte la 18e étape, Geraint Thomas garde le rose malgré une attaque de Primoz Roglic

Dans la première difficulté du jour le Passo della Crosetta (1re catégorie, 11,6 km à 7,1 %) dont le sommet était situé au km 40,8, malgré le grand train des Jumbo-Visma, deux coureurs d’Israel-Premier Tech pouvaient s’isoler en tête: Derek Gee et Marco Frigo. Ils étaient bientôt rejoints par Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) et Filippo Zana (Jayco AlUla). Warren Barguil (Arkéa Samsic) et Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan) intégraient aussi le groupe de tête.

Filippo Zana (Jayco AlUla) s’est imposé dans la 18e étape du Tour d’Italie, jeudi dans les Dolomites. Elle menait les coureurs d’Oderzo à Val di Zoldo sur la distance de 161 km présentant un profil escarpé, avec cinq ascensions et 3.700 mètres de dénivelés positifs. Au sommet de Val di Zoldo, un col de 2e catégorie à 1.518 mètres d’altitude, le champion d’Italie a devancé, dans un sprint à deux, le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) conserve le maillot rose. Thomas et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ont pris du temps au Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates), lâché dans le final.

Pinot et Zana se retrouvaient à deux en tête et se disputaient la victoire au sprint. Le champion d’Italie se montrait le plus rapide et décrochait, à 24 ans, la quatrième victoire de sa carrière, la première de la saison et la première dans une épreuve WorldTour.