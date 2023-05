Un nombre record de déménagements hors de Bruxelles

Avoir plus d’espace, de verdure, moins de stress, de problème de stationnement, acheter une maison plus accessible financièrement… Voici quelques-uns des arguments qu’on retrouve dans les témoignages rapportés par Le Soir.

En 2021, 44.905 personnes ont quitté Bruxelles pour la Wallonie et la Flandre. C’est 4.000 sorties en plus qu’en 2019 et 2020, soit une hausse de 10 %. Ces chiffres n’avaient jamais été aussi élevés depuis 1989, explique Jean-Pierre Hermia à nos confrères, l’auteur du baromètre démographique réalisé sur la base de données Statbel.