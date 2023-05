«Je l’ai échappé belle, j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux»: le rappeur Zamdane hospitalisé après un grave accident de la route

Sur Instagram, Zamdane partage des images qui font froid dans le dos. Dans sa dernière publication sur le réseau social, le rappeur marseillais de 25 ans annonce avoir été victime d’un grave accident de la route samedi dernier. « Samedi après midi je l’ai échappé belle j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Ceci est un rappel parce que la vie est trop précieuse », écrit-il.

Alité à l’hôpital et sous perfusion, l’auteur de la série de morceaux « Affamé » ajoute marquer une pause le temps de sa convalescence : « Cette année j’ai tenu un rythme assez sévère j’ai sorti énormément de musique mais pour la première fois je dois prendre soin de moi et me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus stable et plus fort ».