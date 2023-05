Décès de Tina Turner: Afida Turner va-t-elle toucher une partie de l’héritage de la star?

Ce mercredi soir, on a appris le décès de Tina Turner, à l’âge de 83 ans. La star de la chanson est morte des suites d’une longue maladie. Ces dernières années, la Queen of the Rock’n’roll avait dû faire face à un cancer de l’intestin ainsi qu’à un AVC. Son premier fils, Craig Raymond, s’est suicidé en 2018. Le 9 décembre 2022, Tina Turner perdait son autre fils, Ronnie, qui souffrait d’un cancer du côlon et d’une maladie cardiovasculaire.

de videos

Lire aussi «Je suis choquée», «Elle était inarrêtable»: Mick Jagger, Mariah Carey, Barack Obama… les stars rendent hommage à Tina Turner

C’est avec ce dernier qu’Afida Turner a été mariée, entre 2007 et 2017. Malgré leur séparation, elle était restée très proche de Ronnie. « Je parlais justement de toi il y a 5 minutes, alors que j’arrivais à Nice. Combien elle aimait le sud de la France. Repose en paix, ma belle-mère, avec Craig et Ronnie », écrit-elle sur Instagram pour lui rendre hommage.