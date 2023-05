Hockey: les jeunes Lions partent à l’assaut de la Pro League

Mais pas de pression inutile sur les épaules des futurs Lions. A l’image de l’attaquant du Waterloo Ducks, William Ghislain (15 sélections et 2 buts) qui est impatient d’en découdre avec l’Inde (vendredi) et la Grande-Bretagne (dimanche). « C’est effectivement un week-end qui sera important pour poursuivre notre apprentissage au plus haut niveau face à des nations en bonne forme. Mais je ne me prends plus trop la tête. Je connais le plan de jeu et les contraintes imposées par le niveau international. J’ai gagné en maturité au fil des années. Nous devons simplement démontrer que nous pouvons répondre présent. Il faut jouer simplement, assurer les basics, éviter tout déchet technique et trouver les bonnes connexions. Mais le staff ne nous mettra pas la moindre pression. »

Une saine concurrence mais de véritables ambitions

Présent dans le giron des Red Lions depuis plus de 12 mois, Nelson Onana (5 caps et 2 buts) aura lui aussi la possibilité de se mettre en évidence, à Londres. Une expérience qu’il attend avec impatience après des semaines de travail intensif à Anvers « Plus vous jouez et plus vous êtes en confiance. C’est évident que l’on progresse énormément lors des entrainements avec ce groupe. L’intensité est tellement élevée que vous êtes obligé de tout faire à un autre niveau. En club, on a le temps d’analyser et de prendre une décision. Pas ici. Et ce qui est essentiel, c’est que les plus anciens ont envie de partager leur expérience et que nous sommes gourmands d’apprendre. Des gars comme Felix Denayer, Cédric Charlier ou John-John Dohmen font cela très naturellement. Ils sont même extrêmement pédagogues. »

Mais que personne ne s’y méprenne. Même s’ils respectent énormément les cadres, la jeune génération est évidemment ambitieuse. « Je veux aller à l’Euro et disputer les Jeux de Paris », prévient William Ghislain. « Mais je ne me pose pas trop de questions. Je suis persuadé qu’il y a 1 place ou 2 à aller chercher avec tout le respect que j’ai pour mes coéquipiers. » Une motivation partagée par Nelson Onana qui a fait sa sensation avec une magnifique teinture blonde dans ses cheveux. « Il faut avoir la prétention de dire qu’on est ambitieux pour chaque sélection. Mais cela ne signifie pas que je ne sais pas où je me situe. Je continue à bosser dur. Je suis peut-être un peu moins techniques que d’autres mais je suis un joueur puissant. Je ne calcule pas spécialement. Je ne veux pas être humble. Je veux me dire que j’ai une chance même si je me rends bien compte que ce sera compliqué. »

Mais tous reconnaissent aussi que la concurrence demeure extrêmement saine dans le noyau qui est, aujourd’hui, composé de 26 joueurs (depuis le retrait international temporaire de Simon Gougnard). Il y a de la compétition. Parfois des frictions. Mais c’est le sport de haut niveau et tout le monde en accepte les règles et les conséquences.

Calendrier Pro League Messieurs (2022-2023)

26/05 Inde – Belgique (Londres)

28/05 Grande-Bretagne – Belgique (Londres)

02/06 Inde – Belgique (Londres)

04/06 Grande-Bretagne – Belgique (Londres)

17/06 Belgique – Australie (Anvers)

18/06 Belgique – Nouvelle-Zélande (Anvers)

20/06 Belgique – Australie (Anvers)

21/06 Belgique – Nouvelle-Zélande (Anvers)

30/06 Belgique – Espagne (Anvers)

01/07 Belgique – Pays-Bas (Anvers)

03/07 Belgique – Espagne (Anvers)