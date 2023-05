Le chanteur Jean-Louis Murat est mort à l’âge de 71 ans

« Sentiment Nouveau », « Fort Alamo » « Si je devais manquer de toi » : son groove et sa voix lancinante si particulière tout comme son indépendance teintée de provocation ont fait de lui un artiste à part dans le monde musical français.

Hasard du calendrier, le label Pias doit sortir vendredi un best of du chanteur, rassemblant 20 de ses titres les plus emblématiques.