Participer à un double projet immobilier à Bruxelles, sans construction ni rénovation

Une fois n’est pas coutume, ce projet immobilier de crowdlending ne comporte ni construction ni rénovation. Il s’agit de cofinancer l’acquisition de deux terrains et de deux immeubles, situés à l’ouest de la capitale, à Molenbeek-Saint-Jean, qui seront respectivement revendus avec permis de lotir et à la découpe. D’où un prêt de courte durée de 18 mois et d’un taux d’intérêt élevé de 9% tenant compte du risque de permis. Le projet peut donc s’inscrire dans une démarche de diversification d’un portefeuille immobilier par sa durée et son objet.

L’objectif est de cofinancer l’acquisition de deux terrains et de deux immeubles situés à Bruxelles. À terme, ceux-ci seront respectivement revendus avec permis de lotir et à la découpe.

Queen’s Lane Properties, active dans le développement et la promotion immobilière résidentielle et de bureaux, n’en est pas à son coup d’essai. Elle a dernièrement réalisé le projet d’envergure Tweed, rue aux Laines, à côté du Palais de Justice de Bruxelles, en partenariat avec Macan Development et AG Real Estate : un projet de redéveloppement de bureaux de 16.500 m², avec des caractéristiques environnementales très élevées (certification BREEAM Excellent ; statut de bâtiment passif), vendu à des investisseurs institutionnels fin 2021.

Côté logement, Queen’s Lane Properties a codéveloppé avec Macan, en 2017, The Tagawa, l’immeuble à la façade évoquant des touches de piano, avenue Louise, à Bruxelles. Composé de 64 unités d’appart-hôtel, il a été vendu à un investisseur privé.

Elle est aussi à l’origine du projet en cours UPSYLON, pour reconvertir une ancienne maison de repos (la Résidence Val des Fleurs) en 41 appartements livrés casco, à Berchem-Sainte-Agathe. La livraison est attendue en 2024 suite à des rénovations (40% des appartements sont déjà vendus).

Le double projet actuel

« Le financement obligataire représentera 30% des fonds nécessaires pour réaliser notre double projet, en complément d’emprunts bancaires et d’avances d’actionnaires », précise Rachid Chami, Administrateur Délégué de Queen’s Lane Properties. « Le crowdlending est une source de financement de plus en plus utilisée par les professionnels de l’immobilier et ce n’est pas étonnant car grâce aux plateformes réglementées comme BeeBonds, qui fédèrent de nombreux investisseurs, nous pouvons gagner énormément de temps et d’énergie pour démarrer de nouveaux projets. »

Le porteur de projet souhaite acquérir, via sa filiale Immo Mariposa, la société Vanwill SRL, propriétaire de deux immeubles mitoyens, composés, au total, de 18 appartements, 2 bureaux, 1 commerce, 1 conciergerie et 19 boxes de garage. Ils sont situés à l’angle du boulevard Louis Mettewie, 431, et de la rue Flûte enchantée, 1, dans un agréable quartier résidentiel et verdoyant de Molenbeek-Saint-Jean, à proximité de commerces, d’écoles et de services de santé.

Queen’s Lane Properties compte également acquérir deux parcelles à bâtir, avenue des Tamaris pour un montant de 2,5 millions d’euros (significativement en-dessous du montant estimé par expertise) ; le compromis a été signé début 2023. Situées en vis-à-vis, au bout de la rue des Dauphins, elles devaient accueillir deux immeubles de 4 étages chacun, composés au total de 71 logements avec terrasse ou jardin privatif, 4 commerces et 45 places de parking. La demande de permis sera introduite dès l’acquisition. Une fois les permis obtenus, les terrains seront revendus, soit à un investisseur institutionnel à une valeur estimée entre 6 et 7 millions d’euros, soit développés et vendus à la découpe à des particuliers. Le projet architectural respecte la typologie et la densification prévue dans le Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS), ce qui limite fortement le risque de refus de permis – le délai de délivrance de celui-ci étant estimé à un an.

Détails de la levée de fonds

Elle s’adresse aux investisseurs privés et aux personnes morales.

Les investisseurs intéressés trouveront toutes les informations pratiques sur le site de BeeBonds : www.beebonds.com/projets/

L’objectif est d’atteindre 2,7millions d’euros au maximum, prêtés pour une durée de 18 mois, avec un rendement annuel brut de 9%.

La levée de fonds servira à cofinancer une partie de l’acquisition de deux terrains et de la société Vanwill SRL qui détient deux immeubles, à Molenbeek (Bruxelles). Une garantie sous forme de caution personnelle du porteur de projet est exigible à première demande. Et les intérêts de l’emprunt obligataire de l’année 1 seront mis sous séquestre.

Le ticket d’entrée de la levée de fonds est de 500 euros.

L’émetteur

Queen’s Lane Properties SA (BE 0889.039.741) est active dans le développement et la promotion immobilière résidentielle et de bureaux. La stratégie de l’entreprise est d’optimiser les capacités de redéveloppement de sites et la revente de ceux-ci. Elle acquiert :

- des biens sans permis pour les revendre avec permis,

- des biens avec permis pour les optimiser et les revendre à la découpe.