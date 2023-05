Nouveau conflit entre l’Abbaye de Rochefort et Lhoist à propos de l’extension de la carrière de Jemelle: «L’Abbaye ne défend pas ses intérêts mais ceux de la source»

La bataille juridique continue entre Lhoist et l’Abbaye de Rochefort. Alors que la justice avait donné raison aux moines trappistes en octobre 2021, un second volet pourrait s’ouvrir prochainement. En effet, les exploitants brassicoles contestent le projet d’extension de la carrière de Jemelle. Selon eux, cet agrandissement menacerait l’approvisionnement en eau de la commune.

De son côté, l’entreprise, qui souhaite exploiter 14 hectares de terres agricoles, se défend. Laurence Indri, porte-parole, est stupéfaite par la réaction des responsables de l’abbaye. « Notre nouveau projet s’éloigne du domaine et reste au-dessus de la nappe phréatique. On ne va pas pomper ni affecter la nappe qui se trouve sous la carrière et alimente la résurgence de la Tridaine. »