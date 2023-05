«Mission Impossible»: Tom Cruise, l’homme qui tombe à pic Le comédien effectue un festival de cascades dans la saga des « Mission : Impossible », que rediffuse RTL Club. Et promet encore plus de pirouettes pour le septième film, en salle cet été. Paramount

Par Frédéric Seront

Une mèche qui s’enflamme, la musique entêtante de Lalo Schifrin… « Mission : Impossible » fait partie de ces séries qu’on identifie à la première image du générique. Un rituel immuable que Tom Cruise a, bien sûr, gardé lorsqu’il a décidé d’adapter en 1996, pour le grand écran, la série-culte des années 60 et 70. Mais à l’époque, qui aurait pu prédire que le long métrage (que rediffuse Club) donnerait le coup d’envoi d’une des sagas cinématographiques les plus rentables de l’histoire du cinéma depuis plus d’un quart de siècle ? de videos L’une des forces des films « Mission : Impossible », c’est que chaque nouvel épisode réussit à surpasser le précédent : toujours plus d’action au service de scénarios habiles qui tiennent en haleine de la première à la dernière minute. Et puis, il y a le charisme de Tom Cruise qui, film après film, se lance dans de nouvelles cascades plus folles les unes que les autres, qu’il effectue lui-même. On se rappelle, bien sûr, la séquence-culte du premier long métrage où il est en suspension au-dessus du vide pour voler des fichiers informatiques. Après plusieurs prises où il se cognait la tête au sol, il a mis des pièces de monnaie dans ses chaussures, pour ajouter le poids sur le bas de son corps et trouver l’équilibre idéal ! Une séquence qui est cependant un jeu d’enfant par rapport à toutes les pirouettes de haute voltige qu’il a accomplies depuis dans les autres épisodes.

On l’a ainsi vu escalader la plus haute tour du monde à Dubaï dans le quatrième ou s’accrocher à la carlingue d’un avion en plein décollage dans le cinquième. Pour le numéro 6, « Mission : Impossible – Fallout », sorti en 2018, l’acteur a encore mis la barre plus haut (dans tous les sens du terme) en effectuant un saut en chute libre depuis 8000 mètres d’altitude et à 354 kilomètres par heure. Une scène qui a nécessité à elle seule un an de préparation et d’entraînement et qui a été effectuée… pas moins de 106 fois, le réalisateur ne bénéficiant à chaque fois que d’un créneau de 3 minutes, Tom Cruise tenant absolument à filmer au crépuscule !

Le résultat à l’écran est évidemment époustouflant. Et il ne s’agit bien sûr pas de la seule cascade qu’il effectue. Le comédien n’est d’ailleurs pas sorti indemne du tournage de ce sixième film, puisqu’il s’est fait une double fracture de la cheville en sautant entre deux immeubles pour une course-poursuite, l’obligeant à interrompre le tournage durant sept semaines. Une séquence hallucinante qui a d’ailleurs été gardée dans le film, pour plus de réalisme ! « Lorsque vous voyez la course à l’écran, je le fais littéralement avec un pied cassé », se vante l’ami Tom.

Saut à moto dans le vide Désormais, on attend les deux prochains « Mission : Impossible », qu’il a tournés coup sur coup et qui sortiront en 2023 (le 12 juillet) et 2024. Les premières bandes-annonces donnent déjà un avant-goût prometteur. Et Tom Cruise a révélé avoir tourné la cascade la plus difficile de sa vie, pour laquelle il se jette dans le vide à moto, depuis une falaise, avant d’ouvrir son parachute. « C’est de très loin la chose la plus dangereuse que j’ai jamais tentée », confie la star de « Top Gun ». « Je rêvais de faire ça depuis que je suis tout petit. » Un vrai gamin, en somme, malgré ses 60 piges.