«HPI»: bientôt la fin de la série avec Audrey Fleurot?

Après un retour triomphal (400000 téléspectateurs sur la Une et 8,4 millions sur TF1 pour le lancement de sa troisième saison, qui s’achève cette semaine), la série « HPI » semble avoir encore de beaux jours devant elle. « Il y aura une saison 4, elle est en écriture », confirme Mehdi Nebbou. Et après ? « On n’aimerait pas faire la saison de trop, par respect pour les téléspectateurs et la beauté de l’aventure », ajoute l’interprète de Karadec. « On aimerait la finir en beauté. (…) Pour l’instant, les bruits de couloir, c’est cinq saisons. »

Même son de cloche du côté d’Audrey Fleurot. « Il y a des chances que j’arrête sans m’être lassée d’elle », a confié l’actrice, qui ne veut surtout pas finir par ennuyer les fans. « Après, le nombre de saisons ne dépend pas vraiment de nous », poursuivent Alice Chegaray-Breugnot, créatrice, et Julien Anscutter, scénariste, au cours d’un entretien accordé à Allocine.fr. « Cela dépend de plein de choses, en réalité. Mais, en tout cas, on ne veut surtout pas une fin sage. »