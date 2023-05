Les mauvaises nouvelles n’en finissent plus pour les fans du Standard: le prix des abonnements va augmenter

Outre la situation de Ronny Deila, Pierre Locht, le CEO du Standard, a évoqué, mardi soir devant la Famille des Rouches, d’autres sujets importants. Celui, notamment, du prix des abonnements pour la saison 2023-2024. Avec l’annonce que ceux-ci allaient augmenter, jusqu’à plus de 25 % dans certains blocs.

Si, pour beaucoup, la pilule est difficile à passer, Pierre Locht a justifié cette augmentation en insistant sur le fait que les prix étaient restés inchangés au cours de ces cinq dernières années alors que les coûts (nettoyage…) n’ont cessé de croître et que parmi les clubs du top, le Standard était celui qui proposait les tarifs les plus démocratiques. Il a été également signalé que la première campagne d’abonnements s’étalerait du 1er juin au 20 juin et que, durant cette période-là, les abonnés de la phase classique du championnat bénéficieraient d’une ristourne de 5 % sur leur nouvel abonnement.