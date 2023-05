Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La chaussée d’Anvers a été le théâtre ce mercredi soir, vers 20 h 30, d’une nouvelle et énième fusillade. Cette fois, c’est la voiture d’un présumé dealer qui a été criblée de balles ! Sur place, les enquêteurs ont dénombré pas moins de dix impacts de balle dans la carrosserie et les fenêtres du véhicule et ils ont retrouvé autant de douilles par terre.

Voiture criblée de balles

Selon des sources proches de l’enquête, lorsqu’elle a été prise pour cible, seul un passager se trouvait à bord de cette voiture stationnée en double file. Ce dernier a eu le temps de sortir du véhicule avant son mitraillage.