Un jour après le lancement, les bons d’Etat suscitent déjà moins d’intérêt

Traditionnellement, l’Agence de la dette organise quatre émissions de bons d’Etat par an: en mars, juin, septembre et décembre. Ils sont principalement destinés aux investisseurs particuliers.

Après une première journée de campagne, 12,6 millions d’euros ont été souscrits via les banques: 10,6 millions pour le bon à trois ans et près de 2 millions pour celui à 10 ans. En outre, des souscriptions effectuées via les grands-livres, directement auprès de l’Agence de la dette, ont déjà rapporté 1,9 million d’euros.