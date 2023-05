Réduction de la pollution agricole: les eurodéputés sensibles à l’élevage extensif

Dans la foulée des États membres (Conseil), en préservant davantage les élevages extensifs d’efforts à fournir en la matière. La commission « ENVI » devait adopter mercredi son mandat, en vue des négociations avec le Conseil, sur cette proposition de révision de la directive relative aux émissions industrielles (DEI), qui remonte à 2010. Une réforme destinée à élargir et durcir les règles de prévention et de contrôle de la pollution de l’air, de l’eau et du sol par les grandes installations industrielles et les fermes d’élevage. Sont visés notamment l’oxyde d’azote, l’ammoniac, le mercure, le méthane et le dioxyde de carbone.

Par 55 voix pour, 26 contre et 6 abstentions, les élus ont décidé d’aller moins loin – essentiellement sur l’élevage – que ce qu’avait avancé le vice-président de la Commission en charge du Pacte vert, Frans Timmermans, en avril de l’an dernier.

L’exécutif avait en effet proposé d’étendre les exigences de la DEI aux exploitations de plus de 150 « unités de gros bétail » (UGB, une mesure de référence correspondant à l’équivalent pâturage d’une vache laitière) pour tous les animaux d’élevage. Une position jugée trop dure par les États membres qui, en mars dernier, sont convenus de relever ce seuil et de le différencier en fonction des animaux : 350 UGB pour les bovins et les porcins, 280 UGB pour les volailles et 350 UGB pour les exploitations mixtes. Les exploitations extensives seraient en outre exclues du champ d’application.

Les députés de la commission ENVI ont suivi ce mouvement : à leurs yeux, le seuil devrait être à 200 UGB pour les porcs et volailles, 300 UGB pour les bovins et 250 UGB pour les exploitations qui élèvent plus d’une race de ces animaux. Ils veulent eux aussi exclure les exploitations qui élèvent des animaux de manière extensive. Leur proposition, soutenue par une majorité de PPE, de S&D, de Renew et de Verts, devrait passer en plénière en juillet avant les négociations avec le Conseil. « C’est la première fois que la commission ENVI affaiblit de manière substantielle une proposition de la Commission sur tous les points pertinents », a affirmé l’eurodéputé allemand Pieter Liese (PPE). Pour le président de la commission, le Français Pascal Canfin (Renew), il s’agissait surtout de différencier élevage intensif et extensif.