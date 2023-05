Le président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, lauréat du prix Pim Fortuyn décerné aux Pays-Bas

Le prix Pim Fortuyn est décerné à des leaders d’opinion, des dirigeants d’entreprises ou des hommes /femmes politiques qui, selon l’organisation, se battent pour la liberté d’expression, osent briser les tabous et prennent position dans le débat social.

Le président de la N-VA et bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, a été désigné comme lauréat 2023 du prix Pim Fortuyn – du nom de cet homme politique néerlandais, un populiste de droite, assassiné en mai 2002 – a annoncé jeudi le jury qui accorde ce prix annuel aux Pays-Bas.

M. De Wever a été choisi pour l’édition 2023 car il ose, selon le jury, « aborder les thèmes difficiles de notre temps, comme l’intégration et l’immigration, sans tabou ». « Sa voix critique est donc indispensable dans les débats politiques », a ajouté le jury.

Selon le jury, le président de la N-VA s’oppose notamment aux menaces créées par le wokisme, tout en faisant lui-même régulièrement l’objet de menaces. « Tout cela ne l’empêche pas de démêler les dogmes et les clichés de la société multiculturelle avec des mots élégants et tranchants », a-t-il souligné.

Le jury est présidé par Simon Fortuyn, le frère de l’homme politique décédé le 6 mai 2002, à l’âge de 54 ans, abattu par un activiste environnementaliste, Volkert van der Graaf, après avoir accordé une interview à Radio 3FM à Hilversum, à quelques jours d’élections législatives. Le professeur et publiciste Afshin Ellian, la psychiatre et chroniqueuse Esther van Fenema et le président du parti JA21 Joost Eerdmans en sont également membres.