Des affrontements entre partisans et opposants à Erdogan au Heysel ce mercredi soir: une victime a essuyé un coup de couteau au visage!

Dans le cadre du second tour de l’élection présidentielle turque qui se joue dimanche prochain, les Belgo-Turcs étaient à nouveau amenés à voter au Palais 8 du Heysel, à Bruxelles. Selon nos informations, il y a eu à cette occasion, ce mercredi soir, vers 22 h 30, une solide bagarre entre partisans (turcs) et opposants (kurdes) de Recep Tayyip Erdogan (actuel président turc candidat à sa réélection) lors de laquelle une victime a essuyé un coup de couteau au visage et plusieurs véhicules ont été endommagés.

« Pas d’autres incidents »

Questionné, Robin De Becker, porte-parole de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles, nous confirme les faits comme suit : « Mercredi soir, à la suite des élections turques, une échauffourée a éclaté entre un groupe d’origine kurde et un groupe d’origine turque au Palais 8 après la fermeture des bureaux de vote. Les deux groupes ont cherché l’affrontement, obligeant la police à intervenir pour les séparer. Cette intervention rapide a permis d’éviter que l’affrontement ne dégénère complètement. Dans le tumulte, une personne a été blessée au visage. La victime a été transportée à l’hôpital pour être soignée. La police a maintenu une présence visible tout au long de la soirée et de la nuit. Il n’y a pas eu d’autres incidents. »