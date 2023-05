Scandale au Parlement européen: Eva Kaili autorisée à retirer son bracelet électronique

Cette mesure « n’est plus nécessaire pour la suite de l’enquête » et elle est désormais libre sous contrôle judiciaire, a précisé ce porte-parole, Eric Van Duyse.

Il s’agit de l’eurodéputé belge Marc Tarabella, qui comme Mme Kaili clame son innocence, et de Francesco Giorgi, compagnon de l’élue grecque et ex assistant parlementaire de Pier Antonio Panzeri.