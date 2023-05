Theux Demain se désole de voir le projet immobilier de Chinrue validé: «Il est totalement en décalage avec les attentes des citoyens»

« Chinrue : une occasion manquée pour un quartier durable et convivial » C’est ainsi que démarre le communiqué de presse de Theux Demain, anciennement Ecolo, signé par le député Matthieu Daele. Il fait suite à la décision rendue par le Conseil d’État, décision que nous vous annoncions en exclusivité ce mardi. Celui-ci a rejeté la requête de l’ASBL Quartier des Saules qui réclamait l’annulation du permis délivré à la société Etienne Piron pour la construction de 55 logements en Chinrue.

« Le nouveau mouvement theutois Theux Demain se désole de voir qu’un tel un projet conçu comme dans les années 90 puisse devenir réalité. » Pour Theux Demain il s’agit d’un mauvais projet à la base. Si l’emplacement du quartier est stratégique et intéressant pour y construire des logements, Matthieu Daele estime que le projet n’a pas été pensé assez durablement. « Sur les 25 critères wallons des quartiers durables, il en atteint à peine la moitié. On est très loin d’un « éco-quartier » qui devrait pourtant être la norme aujourd’hui. De plus, de nombreux aspects auraient pu être améliorés pour une meilleure convivialité », estime-t-il, déplorant que le collège communal et le promoteur aient fait la sourde oreille à ses propositions.