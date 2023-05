Yumbi Salimboko, l’ex «most wanted» originaire de Liège, avait écrasé le chef d’une bande de dealers avec son véhicule: il réclame un sursis probatoire

Le prévenu était connu de la justice belge et avait un temps été placé sur la liste des «Most Wanted» belges, les criminels belges les plus recherchés. Autrefois réfugié en Angleterre, il avait été rapatrié en Belgique et acquitté de faits de viol.

Le 31 juillet 2022, il avait été opposé à une bande de dealers avec lesquels il avait eu une altercation violente. Pour se venger, il avait utilisé son véhicule et avait écrasé le chef de la bande de dealers.

Lire aussi Un Liégeois qui s’était exilé en Angleterre passe du statut de «most wanted» européen pour des faits de viol à celui de complètement blanchi

Trois agressions sur des dames

Quelques mois après avoir été liberté sous conditions, le prévenu avait commis trois agressions successives sur des dames le 1er février 2023. Sans aucun contexte préalable favorisant un rapprochement, le prévenu avait commis des attouchements violents sur une dame et sa fille ainsi que sur une serveuse. Il avait aussi commis l’agression gratuite d’une automobiliste.

Le parquet avait requis un total de neuf ans de prison contre lui. Jeudi, Me Mallants a évoqué l’excuse de provocation et la légitime défense pour expliquer le comportement de son client le jour des faits. L’avocat a sollicité une peine limitée à cinq ans de prison, assortie d’un sursis probatoire.

Le jugement sera prononcé le 22 juin.