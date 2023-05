Netflix Belgique: quelles sont les sorties du mois de juin 2023? Voici les nouveautés de juin sur la plateforme de streaming. Netflix

Par X.V., M.H.

Les immanquables « Arnold » (documentaire) – le 7 juin Un homme, trois vies, trois pseudos. Et trois épisodes pour relayer le parcours de Schwarzy, l’homme aux multiples casquettes. M. Univers, acteur hollywoodien à succès et gouverneur de Californie. D’ailleurs, seul le prénom suffisait pour titrer ce documentaire qui retrace son destin exceptionnel.

C’est que rien ne prédestinait le jeune Autrichien qui a grandi au sein d’une famille catholique stricte à suivre ce parcours si peu conventionnel en commençant par se sculpter un corps dont la perfection lui a valu, en 1967, le titre de M. Univers. Titre qu’il a remporté à cinq reprises et qui lui permet de réaliser son rêve d’enfant : conquérir les États-Unis. Hollywood lui ouvre ses portes et il devient le héros de films d’action : « Terminator », « Predator », « Conan le Barbare », « Total Recall »… Mais le cantonner à un seul genre est mal connaître Schwarzy, qui surprend dans des comédies telles que « True Lies », mêlant action et humour, ou « La course au jouet », « Un flic à la maternelle »… Puis vient le temps de la politique : il sera gouverneur de Californie durant deux mandats.

À 75 ans, l’acteur n’est pas prêt à prendre sa retraite. Aujourd’hui, c’est Netflix qui lui fait les yeux doux avec la série « Fubar » (sortie le 25mai), créée par le producteur de « Prison Break », Nick Santora, et ensuite ce documentaire, dans lequel Arnold se livre sans filtre et sans éluder les turbulences de sa vie de famille. Parmi les célébrités interviewées, on retrouve James Cameron, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis et Sylvester Stallone. Et il paraît que l’acteur en a encore sous le coude… Filmographie à suivre !