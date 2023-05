Les deux clubs l’officialisent: Ronny Deila quitte le Standard et signe au Club de Bruges!

Ronny Deila l’entraîneur norvégien arrivé au mois de juillet en provenance du New York City FC, n’est plus l’entraîneur du Standard. Il rejoint le Club de Bruges qu’il entraînera la saison prochaine, ont confirmé officiellement les deux clubs.

Le Club de Bruges était à la recherche d’un coach à la forte personnalité pour se relancer après saison décevante dans les compétitions belges au cours de laquelle trois coachs se sont succédé : Carl Hoefkens, Scott Parker et Rik De Mil.

Avant de rejoindre notre pays, Deila a été en charge du Celtic Glasgow entre 2014 et 2016 (remportant deux titres de champion), après avoir débuté en Norvège à Strömgodset (un titre de champion) et avant d’être actif à Valerenga (2016-janvier 2020) et de rejoindre la MLS (victoire en Coupe et de la Conférence Est en 2021).

Le Club de Bruges précise que l’entraîneur des gardiens Wouter Biebauw, le video-analiste Matthias Bernaert et les deux coachs physiques Eddie Rob et Carl Vandenbussche resteront au sein du staff de l’équipe A. En revanche, Nicky Hayen et Steve Colpaert retourneront au Club NXT. Rik De Mil, l’actuel T1 décidera prochainement s’il intègre ou non le staff de Deila comme cela lui a été proposé.

Comme annoncé plus tôt ce jeudi, le Club de Bruges a officialisé l’arrivée de Ronny Deila via un communiqué, et le Standard a lui confirmé dans la foulée que le coach norvégien quittait le club liégeois, une petite saison après son arrivée.