L’enquête publique concernant le complexe prévu au Square Léopold à Namur s’est clôturée, une centaine de réclamations ont été déposées

On pouvait s’attendre à un nombre élevé de réactions, il y a eu en tout cas une centaine de réclamations parvenues au service urbanisme de la Ville de Namur, indique le journal l’Avenir.

L’enquête publique concernant le complexe prévu au Square Léopold (commerces, logements et bureaux), juste à côté de la gare de Namur, s’est clôturée ce mercredi.

Parmi celles-ci, on retrouve celle du comité de quartier de Bomel, particulièrement concerné par ce projet qui va se tenir entre ses habitants et le centre-ville. Le comité a envoyé un document de trois pages pour exprimer son mécontentement, notamment par rapport, selon lui, au manque d’originalité du projet et à la trop grande hauteur des bâtiments. Il compare le projet à « une vraie muraille ».